سلاح الجو الكوري الجنوبي يتسلم أول ناقلة وقود جوية

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من المنتظر أن تصل ناقلة وقود جوية من طراز "إيه 330 إم آر تي تي" إلى كوريا الجنوبية يوم الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري لتسليمها إلى القوات الجوية.وتعد هذه الناقلة الأولى من نوعها التي تعمل ضمن سلاح الجو الكوري الجنوبي.وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن الناقلة ستخضع لعمليات فحص لمدة شهر فور وصولها، قبل تسليمها رسميا للقوات الجوية.وتشمل عمليات الفحص تجربة تزويد المقاتلات الحربية "إف-15 كيه" و"كيه إف-16" في أثناء طيرانها.وستقوم شركة "إيرباص" للدفاع والفضاء بتسليم 3 ناقلات أخرى خلال العام القادم. ويصل طول الناقلة إلى 59 مترا وعرضها 60 مترا وسمكنها أن تحمل على متنها 108 أطنان من الوقود.وقد قام سلاح الجو الكوري باختيار وتدريب طاقم ناقلات الوقود الجوية من الطيارين ومهندسي الصيانة والميكانيكيين.وبعد تسليم ناقلات الوقود الجوية، ستزيد مدة عمليات المقاتلات الكورية الجنوبية بمقدار ساعة.