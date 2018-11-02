الكوريتان تعقدان محادثات رياضية في كيسونغ

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بدأت صباح اليوم الجمعة محادثات رياضية بين الكوريتين في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، أي منذ عقد محادثات مماثلة يوم الثامن عشر من شهر يونيو الماضي في قرية "بان مون جوم".ويمثل الوفد الكوري الجنوبي المكون من أربعة أعضاء نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة "بو تيه كانغ"، بينما يمثل الوفد الشمالي المكون من ثلاثة أعضاء نائب وزير الرياضة "وان كيل أو".وسيتم في محادثات اليوم بحث القضايا المتعلقة بمشاركة الكوريتين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو في عام 2020، وذلك من خلال تشكيل فريق موحد، والاستضافة المشتركة بينهما لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، بناء على ما ينص عليه إعلان بيونغ يانغ الصادر في ختام القمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي في بيونغ يانغ.