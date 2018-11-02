الصين تعرب عن أملها في إيجاد حل سريع لقضايا شبه الجزيرة الكورية

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عبر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" عن ترحيبه بالحوار الجاري بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.كما عبر السفير الصيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عن أمله في إحراز تقدم في هذا الحوار في أقرب وقت ممكن.وفيما يخص تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، قال السفير الصيني إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يتضمن مادة تتعلق بتخفيف العقوبات، مؤكدا على ضرورة تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ من خلال الأخذ في الاعتبار مدى التحسن في العلاقات بين الكوريتين، والعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية.وقال إن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تدرس مسألة مناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في الوقت المناسب، مشيرا بذلك إلى أهمية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالتزامن مع تخفيف العقوبات المفروضة عليها.