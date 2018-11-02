الحكومة الكورية تسعى لرفع السعر المستهدف للأرز

Photo : YONHAP News

قدمت الحكومة الكورية مشروع قانون إلى البرلمان ينص على رفع السعر المستهدف للأرز من 188 ألف وون حاليا للعبوة التي تحتوي على 80 كيلوغراما، إلى 188 ألفا و192 وون.الجدير بالذكر أن السعر المستهدف هو السعر الذي تشترى به الحكومة الأرز من المرازعين، ويتم تحديده كل خمس سنوات من خلال الحصول على موافقة من البرلمان.الجدير بالذكر أيضا أن سعر الجُملة للأرز يبلغ 193 ألف وون للعبوة الواحدة بوزن 80 كيلوغراما، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالعام الماضي.ومن المتوقع أن يصل السعر المستهدف للأرز إلى 194 ألف وون إذا تمت المصادقة على مشروع قانون معدل يقضي بانعكاس معدل التضخم في السعر.وتخطط الحكومة لتوسيع آفاق الدعم المالي للمزارعين بالنسبة للمنتجات غير الأرز، حيث يتم حاليا تركيز الدعم المالي الحكومي على زراعة الأرز.