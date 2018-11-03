قائد القوات الجوية الأمريكية يدعم الاتفاقيات العسكري بين الكوريتين

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أعرب قائد كبير بالقوات الجوية الأمريكية عن دعمه للاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين، التي تهدف إلى الحد من التوترات العسكرية.وقد تحدث قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي تشارلز براون في مكالمة هاتفية مع رئيس أركان القوات الجوية بكوريا الجنوبية لي وانغ كيون أمس الجمعة.وقال براون إن القوات الجوية الأمريكية سوف تحافظ على استعدادها القوي، حيث يتم تنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين، وستتعاون عن كثب لتعزيز قدرة الحلف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تنفيذ العمليات.وفي المقابل، قال لي إن الاستعداد العسكري القوي القائم على التحالف بين البلدين مهم من أجل التنفيذ الناجح للاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين. كما أعرب عن أمله في أن تبني القوات الجوية في البلدين الاستعدادات الصلبة للقيام بالعمليات المشتركة والحفاظ على الصداقة والتعاون.