كوريا الجنوبية وإسبانيا تناقشان تدابير تعميق التعاون الثنائي

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ناقشت كوريا الجنوبية وإسبانيا إجراءات تعميق العلاقات الثنائية، عبر مجموعة واسعة من القطاعات.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، فقد عُقِد الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة في سيول أمس الجمعة، وتضمن محادثات حول التعاون في العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية والطيران.كما اتفق الجانبان على توسيع التبادلات التقنية حول النمو المبتكر والتعاون في مجال الطاقة المتجددة.وقرر الطرفان استكشاف أسواق الطرف الثالث للدخول معًا إليها بتوظيف السمعة الإقليمية لكل منهما، وتوسيع التبادلات بين الشباب من خلال برامج عطلة العمل التي بدأ سريانها مؤخرًا.كما دعت كوريا الجنوبية إلى دعم الحكومة الإسبانية في إعادة إنشاء قنصليتها العامة في برشلونة.