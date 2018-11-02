ناشطون يطالبون بإنشاء قناة مالية لتسهيل تقديم المساعدات لكوريا الشمالية

طالب ناشطون كوريون جنوبيون في مجال منح المساعدات الإنسانية، بإنشاء قناة مالية واحدة على الأقل حتى تتمكن الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من تنفيذ عملياتها في كوريا الشمالية.وعقد الناشطون مؤتمراً عالمياً حول المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية في سيول يومي الأربعاء والخميس، ثم أصدروا بياناً مشتركاً في مؤتمر صحفي أمس الجمعة.ويدعو البيان إلى فتح قناة مالية وإنشاء قواعد وإجراءات شفافة لتقديم المساعدات إلى بيونغ يانغ في الوقت المناسب، وتسهيل وصول الناشطين في هذا المجال إلى كوريا الشمالية.كما طالبوا الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم بتضمين الاحتياجات الإنسانية لكوريا الشمالية في صنع سياساتها، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد. كما طالب البيان بيونغ يانغ بتعزيز الشفافية والمساءلة في قبولها للمساعدات الإنسانية.وحضر حوالي 80 مسؤولاً المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من مقاطعة "كيونغ كي" و"حركة المشاركة الكورية" التي يقع مقرها في سيول، ومكتب كوريا لمؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية.