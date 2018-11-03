توقعات بتأثيرات سلبية للتباطؤ في سوق أشباه الموصلات على الاقتصاد الكوري

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توقع تقرير أصدره بنك "باركليز" الاستثماري العالمي أن يحدث تباطؤ في سوق أشباه الموصلات العالمي خلال العام القادم، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الكوري الجنوبي.وقال التقرير إن ظروف العرض والطلب وتزايد النزاعات التجارية العالمية قد تؤدي إلى تراجع في صناعة الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم.وأشار التقرير إلى أن أسعار رقائق الذاكرة الرقمية من نوع "دي رام" ورقائق ذاكرة من نوع "فلاش ناند"، والتي تعتبر من الصادرات الكورية الأساسية في هذا القطاع، قد انخفضت بأكثر من 25% منذ الربع الأخير من العام الماضي. وأشار بنك "باركليز" إلى أن هذه التوقعات يمكن أن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المحتمل لكوريا الجنوبية في عام 2019، لأن تلك الرقائق شكلت حوالي 21% من إجمالي صادرات البلاد حتى شهر سبتمبر الماضي.ومن ناحية أخرى، أصدر "سيتي بنك" تقريرا تضمن توقعات مماثلة بشأن القلق المتزايد حول انخفاض أسعار رقائق الذاكرة "دي رام" ورقائق "فلاش ناند".