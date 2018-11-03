ترامب يعبر عن تفاؤله تجاه دعوة كوريا الشمالية للمفتشين النوويين

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أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تفاؤله بشأن احتمالات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ودعوتها للمفتشين النوويين لزيارتها.وقال "ترامب" أمام تجمع انتخابي في ولاية "ميسوري" استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إن الأنباء التي نشرتها الصحف حول عدم ممانعة كوريا الشمالية لاستقبال خبراء أمريكيين لتفتيش المواقع النووية قد فاجأت الكثير من الناس، لكنها لم تفاجئه هو شخصيا. وأشار "ترامب" إلى أن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات حتى الآن عن كوريا الشمالية، لكنها تأمل في أن تتمكن من رفعها، مؤكدا على أن واشنطن ترغب في أن تكون كوريا الشمالية دولة "ناجحة جدًا". كما تفاخر "ترامب" بوجود علاقة "جيدة جدا" بينه وبين "كيم جونغ أون"، وقال إن بلاده تقترب من الوصول إلى النقطة التي تريد كوريا الشمالية أن تفعل من خلالها شيئا ما، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك مخاوف من خسارة الملايين من الأرواح وانتشار الأسلحة النووية في كل مكان في العالم. وكان وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" قد أعلن خلال مقابلة إذاعية أن الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" قد أكد له خلال لقائه به قبل حوالي ثلاثة أسابيع، التزام بيونغ يانغ بالسماح للمفتشين الأمريكيين بزيارة موقعيْن مهمين للاختبارات النووية. ومن المعتقد أن الموقعين المشار إليهما هما موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، وموقع اختبار الصواريخ طويلة المدى في "دونغ تشانغ ري".