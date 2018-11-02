الكوريتان تبدآن إجراءات طلب الاستضافة المشتركة لدورة 2032 الأولمبية

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بدأت الكوريتان الخطوة الأولى نحو محاولة تحقيق أول استضافة مشتركة بينهما لدورة ألعاب أولمبية.وخلال المحادثات الرياضية التي جرت بين الكوريتين أمس الجمعة، اتفق الجانبان على تقديم طلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وفي هذا السياق، ستسعى الكوريتان أيضاً إلى تشكيل فرق موحدة في الأحداث الرياضية الدولية المستقبلية بدءاً من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، المقرر عقدها في شهر يناير القادم.كما سيسعى الجانبان لتشكيل فرق موحدة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في عام 2020.ويذكر أن حكومة كوريا الجنوبية كانت قد اقترحت على بيونغ يانغ تشكيل فرق فردية لست أو سبع منافسات ضمن دورة طوكيو الأولمبية لعام 2020.