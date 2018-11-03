الأحزاب السياسية تشكل فريق عمل لمواجهة مشكلة انخفاض المواليد

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اتفقت ثلاثة أحزاب من المعسكريْن الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية على تشكيل فريق عمل لمواجهة مشكلة انخفاض معدلات المواليد في البلاد، والعمل على إصدار مشروعات قوانين ذات صلة لتوسيع نطاق تغطية إعانات دعم الطفولة.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ بيونغ وان" في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الجمعة، إن فريق العمل سيكون قادرا على المطالبة بدور أقوى للحكومة بشأن حل قضية انخفاض معدلات المواليد ومناقشة مختلف الأفكار في هذا الصدد.كما سيناقش فريق العمل أيضا مشروعات القوانين الهادفة لتوسيع الدعم المقدم للأطفال في جميع فئات الدخل. ويذكر أنه لا يتم حاليا تقديم دعم لفئة الـ10% الأعلى دخلا. وكان أحد التعهدات التي قطعها الرئيس "مون جيه إين" خلال حملاته الانتخابية، منح الأسر مساعدات شهرية بقيمة 100 ألف وون لكل طفل حتى سن السادسة.ومن جانبه قال حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي إنه سيدعم خطوة توسيع دعم الطفولة، كما أعرب عن أمله في رفع مبلغ الدعم الأسري الشهري إلى 300 ألف وون في غضون ثلاث سنوات. كما أشار الحزب المعارض أيضا إلى أن فريق العمل سيسعى إلى زيادة حجم الميزانية ذات صلة بمقدار سبعة تريليونات وون.