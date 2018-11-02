الكوريتان تستأنفان تبادل المعلومات حول عمليات الصيد غير المشروعة

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قررت الكوريتان استئناف تبادل المعلومات ذات الصلة بعمليات الصيد غير القانونية التي تقوم بها سفن صيد صينية بالقرب من خط الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الغربي. وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الكوريتين استأنفتا تبادل المعلومات حول عمليات الصيد غير المشروع من خلال خط الاتصالات العسكرية.ورغم أن أعداد السفن الصينية التي تقوم بعمليات صيد غير قانوني قد انخفضت في الآونة الأخيرة، إلا أنه مازال هناك ما بين 40 إلى 50 سفينة تمارس الصيد بالقرب من الجزر الحدودية لكوريا الجنوبية. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تستأنف فيها الكوريتان تبادل مثل هذه المعلومات، أي منذ شهر مايو من عام 2008. وقد بدأت عملية تبادل المعلومات في هذا الشأن في عام 2004، لكنها توقفت بعد أربع سنوات نتيجة للعلاقات المتوترة بين الجانبين. ومن المنتظر أن يتم تبادل المعلومات بين الكوريتين مرتين يوميا عبر الهاتف أو الفاكس، بحيث يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر عن عدد قوارب الصيد غير القانونية وموقعها وساعات عملها. وقالت وزارة الدفاع في سيول إن هذا التبادل سيساعد على تخفيف التوتر العسكري على طول خط الحدود البحري، كما سيزيد من فعالية التصدي للصيد غير القانوني بواسطة السفن الصينية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين، التي تم التوصل إليها في شهر سبتمبر الماضي.