كوريا الشمالية تطور برنامجا سياحيا عالميا للمنطقة منزوعة السلاح

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كشف وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" عن أن كوريا الشمالية تقوم حاليا بتطوير برنامج سياحي للأجانب لزيارة المنطقة منزوعة السلاح.ونقلت عدة مصادر حضروا ورشة عمل للحزب الحاكم في البرلمان أمس الجمعة عن الوزير "جو" حديثه عن هذا الموضوع خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين.ويذكر أن حكومة كوريا الجنوبية ظلت تجهز خططا مماثلة أيضا، حيث أنشأت وزارة الثقافة والسياحة وهيئة السياحة الكورية، مجلسا استشاريا في شهر سبتمبر الماضي لمناقشة مسألة تنظيم جولات سياحية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، بحيث تتمحور حول موضوع السلام.وتهدف الوزارة الكورية الجنوبية إلى تحويل الجولات السياحية في المنطقة منزوعة السلاح لتصبح علامة تجارية سياحية رائدة خاصة بكوريا الجنوبية على مستوى العالم.وستسعى الوزارة أيضًا إلى بذل جهود مشتركة بين الكوريتين لتسجيل مواقع الجولات السياحية في المنطقة منزوعة السلاح في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.