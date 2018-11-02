الكوريتان تجريان تفتيشا مشتركا على ممر مائي عند مصب نهر الهان

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بدأت الكوريتان اليوم الاثنين عملية تفتيش مشترك على ممر مائي عند مصب نهر الهان.وجاء هذا التفتيش تنفيذا للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة بينهما.وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية الهدنة في عام 1953.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن فريقين من الكوريتين يتكون كل منهما من 10 أعضاء من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والخبراء المدنيين، سيجريان التفتيش المشترك على الممر المائي عند مصب نهر الهان والذي يصل طوله إلى 70 كيلومترا.وسيتم من خلال هذا التفتيش المشترك قياس عمق قاع الممر المائي والعمق المسموح به لملاحة السفن فيه.وينص الاتفاع العسكري بين الكوريتين على الاستخدام المشترك لمصبات الأنهار في المناطق الحدودية، وإجراء عمليات تفتيش مشترك على الممرات المائية، على أن تنتهى بحلول نهاية هذا العام.الجدير بالذكر أن اتفاقية الهدنة تسمح للسفن المدنية بتسيير رحلاتها في مصب نهر الهان، ولكن مازالت هذه العملية محظورة لأسباب عسكرية، كما لم يتم حتى الآن قياس الممرات المائية أو إنتاج خريطة بحرية لتلك المنطقة.