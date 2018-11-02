الرئيس مون جيه إين يحضر قمتيْ آسيان وآبيك الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بجولة تشمل كلا من سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري.وفي أثناء إقامته في سنغافوره من يوم الثالث عشر وحتى السادس عشر من نوفمبر، سيحضر الرئيس الكوري القمة بين كوريا الجنوبية واتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وقمة آسيان زائد ثلاثة، وقمة دول شرق آسيا، حيث يقدم شرحا للدول المشاركة حول السياسات الجديدة التي تنتهجها حكومته لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا، والجهود المبذولة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمارات في المنطقة، وتنمية مجتمع شرق آسيا.كما سيقدم شرحا حول الجهود التي تبذلها حكومته لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام فيها.وبعد اختتام زيارته لسنغافوره، سيتوجه الرئيس "مون" إلى بابوا غينيا الجديدة لحضور الدورة السادسة والعشرين من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، التي ستعقد يومي السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر.وسيعرض الرئيس "مون" في هذه القمة رؤاه الإصلاحية الهادفة إلى بناء دولة شاملة يتمتع فيها جميع المواطنين معا بمعيشة جيدة.ويخطط الرئيس "مون" لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع قادة الدول المشاركة في قمم آسيان وآبيك، والتي من المتوقع أن يتم من خلالها تعزيز علاقات التعاون الحقيقي مع تلك الدول والحصول على دعمها للجهود التي تبذلها حكومة سيول لتحقيق السلام الدائم والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.