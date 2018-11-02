الكوريتان تعقدان اجتماعا للتعاون في المجالات الصحية

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اتفقت الكوريتان على عقد اجتماع للتعاون في المجالات الصحية بعد غد الأربعاء في مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على إعلان بيونغ يانغ الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.وأوضح المتحدث أنه من المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بإنشاء نظام للمكافحة المشتركة للأمراض المعدية، وتعزيز التعاون في المجالات الصحية والطبية بين الكوريتين.