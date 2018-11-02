انخفاض نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين للأسبوع الخامس على التوالي

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شهدت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من التاسع والعشرين من أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر، على 2506 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 55.6% ، بانخفاض 3.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة تأييد المعارضة فبلغت 39.1% ، بزيادة 3.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب في تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى انخفاض الاهتمام والتوقعات بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية بسبب الجمود الذي تمر به المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكوري، وكذلك زيادة الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية التي تنفذها حكومة الرئيس "مون".وشهدت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم انخفاضا أيضا للأسبوع الخامس على التوالي، لتصل إلى 41.3%، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، بنسبة تأييد بلغت 20.6%، ثم حزب العدل بـ9.4%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ7.1%، وحزب السلام الديمقراطي بـ3%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.