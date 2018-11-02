احتفال بمناسبة الذكرى العشرين على بدء الرحلات السياحية لجبل كوم كانغ

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قالت مجموعة شركات "هيون ديه" الكورية الجنوبية إنه سيتم إقامة احتفال بمناسبة مرور عشرين عاما على بدء الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ، يومي الخميس والجمعة القادمين في منتجع جبل كوم كانغ، بالتعاون مع لجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادئ.الجدير بالذكر أن الباخرة "هيون ديه كوم كانغ" السياحية قد غادرت ميناء "دونغ هيه" الكوري الجنوبي لأول مرة متوجهة إلى ميناء "جانغ جون" الكوري الشمالي يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من عام 1998، وعلى متنها حوالي 1400 من السائحين الكوريين الجنوبيين لزيارة منتجع جبل كوم كانغ.وسيشارك في هذه الفعاليات 100 من مسؤولي مجموعة شركات هيون ديه والمسؤولين الكوريين الجنوبيين و80 من المسؤولين الكوريين الشماليين.وأعربت مجموعة "هيون ديه" عن أملها في أن تكون هذه الفعاليات فرصة لخلق جو ملائم لاستئناف الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ والتي كانت رمزا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون بين الكوريتين.الجدير بالذكر أن حوالي مليون و950 ألف من الكوريين الجنوبيين والأجانب قد قاموا برحلات سياحية إلى جبل كوم كانغ منذ بدئها وحتى شهر يوليو من عام 2008 الذي تم فيه تعليقها.