البرلمان يبدأ مراجعة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم

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بدأ البرلمان الكوري مراجعة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم للمصادقة عليه.وعقدت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم ومكتب الرئاسة اجتماعا أمس الأحد، حيث اتفق المشاركون على بذل جهود مشتركة للحصول على مصادقة البرلمان على مشروع الميزانية خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.تجدر الإشارة إلى أن حجم ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم يبلغ 470 تريليونا و500 مليار وون، بزيادة 22% مقارنة بميزانية هذا العام.كما اتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل مشترك بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية للحصول على مصادقة البرلمان على مشروعات القوانين المعلقة ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي ومعيشة الشعب.لكن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قال إنه سيعمل على تخفيض الميزانية المتعلقة بتقديم دعم أحادي الجانب لكوريا الشمالية، كما اشار أيضا إلى الحكومة لم تعترف حتى الآن بعدم فاعلية سياساتها الاقتصادية المعتمدة على زيادة الدخل.ومن جانبه أكد حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير أنه سيعمل على تخفيض 12 تريليون وون من ميزانية الحكومة.