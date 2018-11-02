جولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ

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صرح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأنه سيلتقى بـ"كيم يونغ تشول" كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في نيويورك خلال هذا الأسبوع.جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أمس الأحد، حيث توقع أن يوفر هذا اللقاء فرصة جيدة لمواصلة المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأشار "بيومبيو" إلى أنه ليس قلقا من التحذير الذي وجهته بيونغ يانغ وأعلنت فيه أنها تفكر جديا في العودة إلى استراتيجيتها السابقة القائمة على تطوير ترسانتها النووية بالتزامن مع تنمية اقتصادها.وأضاف أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يزال يتسمك بموقفه الذي يؤكد على عدم تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ حتى يتم تحقيق الهدف النهائي المتمثل في نزع أسلحتها النووية.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها "كيم يونغ تشول" بزيارة للولايات المتحدة خلال حوالي 5 أشهر.ومن المتوقع أن يتم في لقاء نيويورك تحديد موعد الجولة الثانية من محادثات القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون"، والإجراءات التي ستتخذها كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية، والإجراءات الأمريكية المقابلة لذلك، بالإضافة إلى التفتيش الدولي على المنشآت النووية في كوريا الشمالية.