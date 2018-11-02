استئناف التدريبات العسكرية بين قوات المارينز الكورية والأمريكية

Photo : KBS News

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين تدريبات عسكرية محدودة بين قوات مشاة البحرية في البلدين، "المارينز"، والمعروفة باسم "كيه ماب".ويشارك في هذه التدريبات التي تُجرى في المناطق القريبة من مدينة "بوهانغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ لمدة أسبوعين، حوالي 500 جندي تابعين للكتيبة الثالثة من قوات المارينز الأمريكية المتمركزة في جزيرة "أوكيناوا" اليابانية.وقالت قوات المارينز الكورية إن هذه المناورات عبارة عن تدريبات سنوية تستهدف الحفاظ على حالة الدفاع المشترك بين القوات الكورية والأمريكية.وكانت التدريبات العسكرية المشتركة بين قوات المارينز الكورية والأمريكية قد تم تعليقها منذ شهر مايو الماضي من أجل دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام فيها.وكان من المخطط إجراء 19 مناورة عسكرية مشتركة بين قوات المارينز من البلدين خلال هذا العام، ولكن تم تعليق 8 منها، ويخطط الجانبان لإجراء 24 مناورة مشتركة في غضون عام.إلى جانب هذا، ستتخذ السلطات العسكرية الكورية والأمريكية قرارا في غضون هذا الشهر بشأن إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، بما في ذلك مناورات "الحل الأساسي" و"فرخ النسر"، اللتان من المخطط إجراؤهما في ربيع العام القادم.