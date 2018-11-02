واشنطن تفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران

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بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين حسب توقيت سيول في فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حزمة أولى من العقوبات على إيران شملت طائرات الركاب، والصادرات الغذائية الإيرانية، وامتدت حاليا إلى صادرات السجاد الإيراني.وستسري العقوبات الأمريكية الجديدة على عدة قطاعات، أبرزها المعاملات متعلقة بالنفط الإيراني، سواء مع شركة النفط الإيرانية الوطنية أو أي شركات إيرانية أخرى، وتتضمن شراء النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تنفيذ إي إجراء ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أن بلاده لديها المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية.وستقوم الحكومة الأمريكية اليوم الاثنين بالكشف عن قائمة مكونة من ثماني دول سيتم استثناؤها من تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية.