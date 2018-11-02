انخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها الأجانب المقيمون في كوريا

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شهد عدد الجرائم التي يرتكبها الأجانب المقيمون في كوريا الجنوبية تراجعا مستمرا منذ العام الماضي.وطبقا لإحصائية صادرة عن وكالة الشرطة الوطنية اليوم الاثنين، انخفض عدد الجرائم التي ارتكبها الأجانب المقيمون في كوريا في العام الماضي بنسبة 18% مقارنة بالعام الأسبق، وانخفض عددها خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأشارت الإحصائية إلى أن عدد جرائم القتل التي ارتكبها الأجانب قد تراجع بنسبة 23% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأن عدد جرائم السرقة العنيفة قد انخفض بنسبة 32%.وكانت الشرطة الكورية قد قامت بحملة لكبح جرائم الأجانب المقيمين في كوريا خلال الفترة من يوم السادس عشر من يوليو وحتى الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، وتم من خلالها القبض على 886 شخصا، واتهام 89 منهم.