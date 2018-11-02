بدء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي اليوم

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تبدأ اليوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في جميع أنحاء البلاد.وتأتي هذه الانتخابات العامة في منتصف فترة ولاية الرئيس "دونالد ترامب" تقريبا، والتي تبلغ مدتها أربع سنوات، حيث سيتم انتخاب أعضاء لجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وانتخاب 35 عضوا من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، و36 من أصل 50 من حكام الولايات.وسوف تفتح مراكز الاقتراع وتغلق في أوقات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، فحسب توقيت الشرق الأمريكي القياسي، ستبدأ الانتخابات في الساعة الخامسة صباحاً في "فيرمونت" وتنتهي في الساعة الحادية عشرة مساءً في "هاواي".ووفقا لمسح مشترك أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وقناة "إن بي سي" على حوالي ألف ناخب مسجل في الفترة من يوم الخميس إلى يوم السبت الماضييْن، قال 50% من المشاركين إن الديمقراطيين يجب أن يفوزوا بالأغلبية في مجلس النواب، بينما أعرب 43% عن دعمهم للجمهوريين.وحول انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، قال موقع "فايف ثيرتي إيت" المتخصص في التحليلات السياسية أمس الاثنين إن فرصة فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ تبلغ 83,2%.