بومبيو يلتقي بكيم يونغ تشول في نيويورك بعد غد الخميس

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من المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع "كيم يونغ تشول" المساعد المقرب من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في نيويورك بعد غد الخميس، لمواصلة المناقشات حول عملية نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن "بومبيو" سيلتقي مع "كيم" لمناقشة سبل تنفيذ اتفاق نزع السلاح النووي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال قمتهما في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.وأضاف البيان أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغان" سوف يرافق "بومبيو" في المحادثات رفيعة المستوى، التي ستسعى إلى إحراز تقدم في تنفيذ جميع البنود الأربعة الواردة في البيان المشترك الصادر عن قمة سنغافوره، بما في ذلك تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وكامل وقابل للتحقق.ويذكر أن "بومبيو" كان قد التقى بـ"كيم" يوم 31 مايو قبل قمة سنغافوره مباشرة.