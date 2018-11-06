كوريا تحافظ على تحقيق فائض في الحساب الجاري للشهر التاسع والسبعين

Photo : KBS News

حافظت كوريا الجنوبية على تحقيق في فائض الحساب الجاري للشهر التاسع والسبعين على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بفضل زيادة صادراتها من الرقائق الرقمية.ووفقا لتقرير تضمن بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الفائض في الحساب الجاري الكوري 10 مليارات و830 مليون دولار في سبتمبر، حيث تجاوز مستوى 10 مليارات دولار لأول مرة خلال اثني عشر شهرا. ويعد هذا أيضا الرقم الأكبر منذ سبتمبر من العام الماضي عندما سجل 12 مليارًا و290 مليون دولار.وأوضح التقرير أن الفائض كان مدعوما بشكل أساسي بالفائض في حساب البضائع الذي ارتفع إلى 13 مليارا و240 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن حساب قطاع الخدمات ظل يحقق عجزاً، وقد بلغ حجم العجز في هذا القطاع في سبتمبر مليارين و520 مليون دولار، وبلغ العجز في حساب السفر مليارا و130 مليون مليار دولار، وهو ما يعادل نصف حجم العجز في حساب الخدمات.