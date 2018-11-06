أقساط التأمين الصحي ترتفع بنسبة 3,49% العام القادم

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قررت الحكومة الكورية رفع قيمة أقساط التأمين الصحي بنسبة 3,49% في العام القادم، وهي أكبر نسبة زيادة منذ عام 2011.وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أن قانون الخدمات الصحية الوطني المعدل سوف يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يناير من العام القادم، وبموجب القانون الجديد، سيزداد معدل التأمين على العمال النظاميين بموجب برنامج التأمين الصحي الذي يرعاه أصحاب العمل، من النسبة الحالية البالغة 6,24%، ليصل إلى 6,46%.وسوف تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة في الأقساط الشهرية بمعدل يبلغ 3 آلاف و746 وون، لتصل إلى 109 آلاف و988 وون.وبالنسبة للذين يعملون لحسابهم الخاص في إطار برامج لا يرعاها أصحاب العمل، فسوف يزيد بمعدل 3 آلاف و292 وون لكل أسرة، ليصل إلى 97 ألفا و576 وون.ويذكر أن معدلات التأمين ظلت تزداد سنويا على مدى العقد الماضي، فيما عدا عاميْ 2009 و2017، بمتوسط زيادة يبلغ 3,2%.وتخطط وزارة الصحة للحفاظ على هذه الزيادة في المستقبل بأقل من هذا المتوسط.