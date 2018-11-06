قائد أمريكي يتوقع تغير الوضع العسكري نتيجة للمحادثات مع بيونغ يانغ

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى إجراء تغييرات في موقفها العسكرى فى شبه الجزيرة الكورية إذا تقدمت المحادثات مع كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز أمس الاثنين إن الجنرال البحري "جوزيف دانفورد" أشار خلال حضوره منتدى في جامعة "دوك" إلى أنه إذا حققت الولايات المتحدة نجاحا أكثر في المسار الدبلوماسي، فسوف تكون أقل ارتياحا في المجال العسكري.وقال أيضا إن المفاوضات مع كوريا الشمالية سوف تتخذ شكلا يتوجب من خلاله على الولايات المتحدة البدء في إجراء بعض التغييرات في موقفها العسكري، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك دعما للجهود التي يبذلها وزير الخارجية "مايك بومبيو".ويذكر أنه من المقرر أن يجتمع "بومبيو" مع "كيم يونغ تشول" مساعد الزعيم الكوري الشمالي في نيويورك بعد غد الخميس لمواصلة المناقشات حول نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.