اليابان تشكو كوريا لدى منظمة التجارة العالمية

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قررت الحكومة اليابانية تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد كوريا الجنوبية، مدعية أنها دعمت بشكل غير عادل قطاع بناء السفن المحلي.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء وهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو قررت أن تطلب من منظمة التجارة الدولية إجراء مشاورات ثنائية مع كوريا الجنوبية بشأن هذه القضية.وإذا لم تتمكن تلك المشاورات من التوصل إلى حل للقضية، فسيتم رفعها إلى لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.وتزعم الحكومة اليابانية أن كوريا الجنوبية قدمت مساعدات مالية يبلغ مجموعها 12 تريليون وون، أي حوالي 10,5 مليار دولار، لشركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية، مما مكّن الشركة من تخفيض الأسعار بشكل حاد وكسب طلبيات، وهو ما أدى بدوره إلى إشعال منافسة شديدة في قطاع بناء السفن على مستوى العالم.وكانت سيول وطوكيو قد عقدتا مناقشات في هذا الشأن الشهر الماضي، لكن الحكومة الكورية لم تستجب لطلب اليابان باتخاذ الإجراءات المطلوبة.وتأتي الخطوة الأخيرة من جانب الحكومة اليابانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حُكما يلزم شركة يابانية بدفع تعويضات لأربعة كوريين أجبرتهم الشركة اليابانية على العمل لديها بدون أجر خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.