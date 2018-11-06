كوريا الجنوبية تحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني

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حصلت كوريا الجنوبية على إعفاء من العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على إيران.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ووزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوشن" أمس الاثنين أن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة لكوريا الجنوبية وسبع دول أخرى، بناء على "ظروف محددة"، ولضمان إمدادات جيدة لسوق النفط.وتشمل قائمة الدول المعفاة كلا من الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وتايون وتركيا، إلى جانب كوريا الجنوبية.وقال "بومبيو" إن تلك الدول أظهرت بالفعل تخفيضات كبيرة في مشترياتها من النفط الخام الإيراني، وأن دولتين منها قد أنهت تمامًا استيراد الخام الإيراني.