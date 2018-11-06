اليابان تشكو كوريا الجنوبية أمام محكمة العدل الدولية

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قالت تقارير إعلامية إن اليابان سترفع دعوى ضد سيول أمام محكمة العدل الدولية، بشأن حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لصالح ضحايا العمل القسري، خلال الحكم الاستعماري الياباني.وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا تاريخيًّا بإلزام شركتي الصلب اليابانيتين العملاقتين "نيبون ستيل" و"سوميتومو ميتال" بدفع تعويضات إلى أربعة من ضحايا العمل القسري.وقال تقرير نشرته صحيفة سانكي شيمبون اليابانية اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية قررت رفع القضية أمام المحكمة الدولية، ما لم تتراجع حكومة كوريا الجنوبية.كما أشارت الصحيفة إلى أن طوكيو بحثت استدعاء سفيرها في سيول احتجاجًا على الحكم، لكنها قررت ألا تفعل ذلك في ضوء الحاجة إلى مناقشة إجراءات المحاكمة.