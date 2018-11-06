محادثات بين الكوريتين وقيادة الأمم المتحدة حول نزع السلاح في المنطقة المشتركة

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تعقد الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة محادثات لمناقشة القضايا المتعلقة بنزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة، في المنطقة منزوعة السلاح.وقد بدأت الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية في الساعة العاشرة من صباح اليوم في دار الحرية التي تقع في الجانب الكوري الجنوبي من قرية الهدنة "بان مون جوم".وقالت وزارة الدفاع في سيول إن الأطراف الثلاثة ستتبادل تقييمها لأعمال التحقق المشتركة التي جرت يومي 26 و27 أكتوبر، لضمان نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة بصورة كاملة.كما ستجري مناقشة الطرق التي ستقوم بها الكوريتان بتنظيم دوريات مشتركة، وإعادة تعديل معدات المراقبة والتنقل الحر للزوار في المنطقة.وسوف يمثل الجانب الكوري الجنوبي العقيد "تشو يونغ كيون"، والجانب الكوري الشمالي العقيد "أوم تشانغ نام"، بينما سيرأس وفد قيادة الأمم المتحدة العقيد "بورك هاملتون".