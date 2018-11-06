إعفاء كوريا من العقوبات الإيرانية بسبب اعتماد سيول على النفط الإيراني

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مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن إعفاء كوريا الجنوبية من العقوبات على إيران، قال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن واشنطن تعترف بذلك باعتماد البلاد الشديد على الخام الإيراني. يشار إلى أن كوريا الجنوبية تستورد 140 مليون برميل من النفط الإيراني سنويًّا، ويمثل هذا 13% من واردات النفط السنوية.وبصفتها خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، خفضت كوريا الجنوبية بالفعل وارداتها من النفط الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية، وتعتزم تخفيضها بأكثر من ذلك خلال الأشهر الستة القادمة، لكن هذا الإعفاء يسمح بتوفير إمدادات مستقرة من النفط الإيراني، المستخدم في إنتاج البنزين ووقود الطائرات ووقود التدفئة. وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 في شهر مايو الماضي، ومن ذلك الحين ظلت سيول تجري مشاورات مطولة مع واشنطن حول هذه المسألة.وسوف يستمر الإعفاء لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها سيتم إجراء مفاوضات أخرى حول مسألة إمدادات النفط الخام.ويشير بعض المحللين إلى تجدد العقوبات على إيران باعتبارها إشارة صريحة إلى كوريا الشمالية بأن العقوبات الأمريكية قد تصبح أكثر صرامة إذا لم تقم كوريا الشمالية بالتخلي عن السلاح النووي. بينما يرى محللون آخرون أن العقوبات على كوريا الشمالية شديدة لدرجة أن القضية الإيرانية لن تمثل مصدر قلق لها. ومن ناحية أخرى، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي تناول مسألة نزع السلاح النووي خلال اجتماعه المنتظر مع نظيره الكوري الشمالي كيم يونغ تشول في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.