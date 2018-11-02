الرئيس وقادة الأحزاب السياسية يتفقون على التعاون بين الأحزاب

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اتفق الرئيس "مون جيه إين" وقادة الأحزاب الخمسة السياسية الرئيسية، بما في ذلك حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، على التعاون فيما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين.وقد تم التوصل إلى اتفاق مكون من 12 نقطة أمس الاثنين خلال الاجتماع الافتتاحي بين الرئيس وقادة التكتلات البرلمانية للأحزاب، الذي تم إطلاقه لتعزيز التناغم السياسي في البلاد.وينص الاتفاق على التركيز على تدقيم مساعدات لأصحاب الدخل المنخفض وأصحاب الشركات الصغيرة، وتعزيز العدالة في عمليات التوظيف، وزيادة امتيازات الإنجاب وإعالة الأطفال من أجل مواجهة مشكلة انخفاض معدلات المواليد في البلاد.كما اتفقوا على تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين، بما في ذلك تحسين نظام العمل المرن، وتحسين اللوائح والقواعد، والسلامة العامة.وخلال الاجتماع، قال الرئيس إنه لن يتعجل الجهود المتعلقة بالتصديق البرلماني على إعلان "بان مون جوم" الذي يعتبر حاليا أحد أكثر القضايا المثيرة للجدل بين الأحزاب.ومن المرجح أن يُعقَد الاجتماع القادم بين الرئيس وقادة الأحزاب في شهر فبراير.