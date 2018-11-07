سيول تدرس إصدار موافقة على زيارة كوريين شماليين إلى حدث محلي

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية إصدار موافقة على زيارة وفد كوري شمالي لحضور حدث دولي سيعقد في البلاد خلال الأسبوع القادم.وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد اليوم بأن الوزارة تلقت طلبا مساء أمس الثلاثاء، بالسماح بزيارة وفد كوري شمالي مكون من سبعة أعضاء، لحضور فاعليات "المؤتمر الدولي للسلام والازدهار" الذي تقيمه مقاطعة "كيونغ كي" في مدينة "غو يانغ" التي تقع إلى الشمال من العاصمة سيول، في الفترة من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت من الأسبوع القادم، حيث تسعى الجهة المنظمة للمؤتمر إلى دعوة مسؤولين كوريين شماليين لحضور المؤتمر.ويضم الوفد الشمالي كلا من "ري يونغ هيوك" العضو البارز في حزب العمال الحاكم، و"كيم سونغ هيه" المسؤولة عن إعادة التوحيد في حكومة كوريا الشمالية.