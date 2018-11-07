كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصريحات يابانية حول حكم العمل القسري

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن قلقها العميق إزاء تصريحات أدلى بها مسؤولون يابانيون تعليقا على حكم قضائي صدر مؤخراً، يأمر شركة يابانية بدفع تعويضات للضحايا الكوريين للعمل القسري إبان فترة الحكم الاستعماري الياباني.وقالت الوزارة إنه من المقلق جدا أن يواصل المسؤولون اليابانوين الإدلاء بتصريحات استفزازية تسيء إلى مشاعر الكوريين دون أي اعتبار لجوهر القضية. وأضافت الخارجية الكورية في أول رد فعل لها على سلسلة من التصريحات التي أدلى بها عدد من كبار المسؤولين اليابانيين انتقدوا فيها حكم المحكمة الكورية الجنوبية، إنها تشعر بقلق بالغ لأن المسؤولين اليابانيين يتنقدون الأحكام القضائية في كوريا بعبارات متطرفة وغير مهذبة.وجاءت تعليقات وزارة الخارجية الكورية في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" أمس وقال فيها إن حكومة سيول يجب أن تتعامل مع هذه القضية، ووصف حكم المحكمة بأنه "يمثل تحديا للنظام الدولي".