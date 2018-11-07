الكوريتان تجريان محادثات حول التعاون في القطاع الصحي

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثات حول التعاون في القطاع الصحي اليوم الأربعاء فى مكتب الاتصال المشترك فى مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية.وقال نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي "كوان دوك تشول" في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إنه سيبذل جهودًا للتوصل إلى نتائج إيجابية في المحادثات التي تستهدف منع انتشار الأمراض والأوبئة وتعزيز التعاون في تقديم الخدمات الطبية والصحية.وأضاف رئيس الوفد الكوري الجنوبي في تصريحاته قائلا إن الكوريتين تحتاجان إلى إجراء مناقشات مكثفة في هذا الصدد حيث يتوقع أن يعقد الجانبان تبادلات ثنائية وثيقة في هذا القطاع.كما أشار إلى أنه من المثير للاهتمام أن تعقد الكوريتان محادثات في مجال التعاون الصحي والطبي للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما.