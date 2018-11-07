منح 218 كوريا شماليا وضع لاجئ في الولايات المتحدة منذ عام 2006

Photo : YONHAP News

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن عدد الكوريين الشماليين الذين حصلوا على وضع "لاجئ" في الولايات المتحدة منذ عام 2006 وحتى الآن قد بلغ 218، مع دخول ستة كوريين شماليين، من بينهم شاب صغير، إلى الولايات المتحدة وحصولهم على وضع "لاجئ"، في أوائل هذا الشهر.ونقل التقرير بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع اللاجئين في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن آخر أولئك اللاجئين الكوريين الشماليين قد استقر في ولاية "ميتشيغان".وأشار التقرير إلى أن الكونغرس كان قد أقر في عام 2004 قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي سهل على وزارة الخارجية الأمريكية إصدار موافقات للكوريين الشماليين من أجل الحصول على وضع "لاجئ" في البلاد.