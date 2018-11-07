سيول تشرح لطوكيو توافُق دعمها لقطاع بناء السفن مع قواعد التجارة الدولية

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من المنتظر أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية للحكومة اليابانية شرحا يفيد بأن الدعم الذي قدمته لشركات بناء السفن المحلية يتوافق مع قواعد التجارة الدولية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية طلبت منها أمس إجراء محادثات ثنائية ضمن إجراءات تسوية النزاع لدى منظمة التجارة العالمية، حول ما تعتبره "دعما غير شرعي قدمته الحكومة الكورية لقطاع بناء السفن المحلي".وأوضحت الوزارة أن اليابان تدعي أن الدعم الضخم الذي قدمته الحكومة الكورية لقطاع بناء السفن المحلي، بما في ذلك شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية، قد مكّن الشركات الكورية من تخفيض الأسعار بشكل حاد، مما أدى بدوره إلى إلحاق خسائر كبيرة بالشركات اليابانية.وتعتزم الوزارة الكورية بحث هذه القضية من جوانبها التجارية والقانونية مع الوزارات ذات الصلة.ويذكر أنه بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية، يتوجب على الدولة التي يُطلب منها إجراء محادثات حول نزاع تجاري أن تبدأ مثل تلك المحادثات مع الطرف المتضرر في غضون 30 يومًا، وإذا فشل الطرفان في التوصل إلى تسوية خلال فترة 60 يومًا، يتم عرض القضية على لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.