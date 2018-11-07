وزير الدفاع يعتذر عن حوادث العنف الجنسي خلال انتفاضة كوانغ جو

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اعتذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" عن حوادث الاعتداء الجنسي التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية ضد الانتفاضة المطالبة بالديموقراطية في عام 1980 في مدينة "كوانغ جو"، التي تقع في الجنوب الغربي من البلاد.وخلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الوطني اليوم الأربعاء، قدم "جونغ" اعتذارًا للضحايا نيابة عن الحكومة والجيش. وقال إن الجيش يعتذر بعمق عن الضرر الكبير الناتج عن أعمال القمع الوحشي التي ارتكبتها القيادة العسكرية وقتها من خلال الأحكام العرفية على المواطنين الكوريين خاصة النساء.وتعهد "جونغ" بأن تتعاون وزارة الدفاع تحت قيادته بشكل كامل مع التحقيقات المقرر إجراؤها بواسطة لجنة تقصي الحقائق حول ما حدث خلال تلك الانتفاضة. كما تعهد بعدم ادخار أي جهد لتعزية الضحايا وبذل أقصى الجهود لاستعادة شرفهم ومنع تكرار مثل هذه الأعمال مرة أخرى.وجاء هذا الاعتذار بعد أسبوع من إعلان فريق تحقيقات حكومي أنه عثر على 17 حالة اعتداء جنسي بواسطة القوات التي فرضت الأحكام العرفية خلال حملة قمع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في كوانغ جو في عام 1980.