استمرار الغبار الدقيق عالي الكثافة في أجواء كوريا

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رغم هطول بعض الأمطار على كوريا اليوم إلا أنها لم تكن كافية للتخلص من الغبار الدقيق الذي ساد الأجواء منذ يوم أمس، رغم اتخاذ إجراءات طوارئ لتخفيض الغبار في مناطق العاصمة وبعض المناطق في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة الغبار الدقيق عالي الكثافة ستستمر اليوم أيضا في غرب البلاد، مشيرة إلى أن مستويات الغبار عالي الكثافة قد زادت بأربعة أضعاف مستوى الأوقات العادية في مقاطعة تشونغ تشنغ ومنطقة هونام.وأصدرت الهيئة إنذارا من الغبار الدقيق عالي الكثافة في مناطق سيول ومقاطعة تشونغ تشنغ ومعظم مناطق هونام.وفي المناطق التي يشملها الإنذار، يتوجب على كبار السن والمصابين بأمراض القلب والرئة الامتناع عن الخروج والتوقف عن ممارسة أنشطة في الهواء الطلق.وقد أوضحت هيئة البيئة والعلوم أن هذه الظاهرة نشأت لأسباب مركبة، تشمل وجود ملوثات محلية تراكمت منذ نهاية الأسبوع الماضي، وقدوم موجات من الغبار الدقيق من الصين وكوريا الشمالية منذ أمس.ومن المتوقع أن يستمر ركود الهواء حتى ليلة اليوم، وهو ما يعني استمرار ما يسمى بـ"الحالة السيئة" من الغبار الدقيق، في غرب البلاد.ومن المقرر أن تستمر إجراءات الطوارئ الخاصة لتخفيض الغبار الدقيق حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم في مناطق العاصمة وبعض مناطق مقاطعة تشونغ تشنغ.ويتم تطبيق نظام تخفيض قيادة السيارات على حوالي 7400 جهاز من الأجهزة العامة في مناطق العاصمة وخاصة بالنسبة لسيول، حيث يتم حظر قيادة السيارات القديمة العاملة بالنفط الخفيف.وتوقعت هيئة البيئة والعلوم أن يتم التخلص من هذا الغبار الدقيق بعد سقوط كمية كبيرة من الأمطار المصحوبة برياح شديدة في مختلف أرجاء البلاد يوم غد الخميس.