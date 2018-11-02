اتفاق على قواعد مشتركة بين الكوريتين والأمم المتحدة للعمل في المنطقة الأمنية

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قررت المباحثات الثلاثية بين الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة السعي من أجل التوصل إلى قواعد عمل مشتركة في المنطقة الأمنية التي تفصل بين الكوريتين، سيتم تطبيقها خلال تنفيذ مهام الحراسة في المستقبل، بعد أن يتم التأكد من إخلاء منطقة بان مون جوم المشتركة من الأسلحة.كما تقرر اتخاذ ضمانات بإجراء جولات سياحية حرة في المنطقة الأمنية المشتركة بعد إقرار قواعد العمل.جاء ذلك في الدورة الثالثة من الاجتماعات الثلاثية التي عقدت أمس بين الكوريتين وقيادة وقات الأمم المتحدة من أجل نزع الأسلحة من المنطقة الأمنية بين الكوريتين، في "بيت الحرية" الذي يقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" .وجرى خلال الاجتماع تقييم عملية نزع الأسلحة من المنطقة الأمنية، والتي جرت يومي 26 و27 من الشهر الماضي، كما تم التأكد من إنشاء نقاط حراسة جديدة في مدخلي الطرفين.وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد "قواعد العمل المشترك" التي سيتم تطبيقها في المنطقة وتحديدها في أسرع وقت ممكن من خلال تبادل الوثائق فيما بين الأطراف الثلاثة، والتأكد من حالة تشغيل أجهزة المراقبة المركبة في نقاط حراسة، وسبل تقاسم المعلومات بينها.وقررت الأطراف الثلاثة أيضا تنفيذ خطوة ضمان تبادل الزيارات الحرة للسياح في المنطقة الأمنية بعد الانتهاء من هذه الإجراءات.