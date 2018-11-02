16.7 % من السكان غير النشطين اقتصاديا يرغبون في التوظف خلال سنة

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تبين أن نسبة الكوريين الراغبين في بدء أعمال خلال فترة عام من بين السكان غير النشطين اقتصاديا حاليا، قد ازدادت.وقال تقرير رسمي إن عدد السكان غير النشطين اقتصاديا في البلاد قد بلغ 16 مليونا 172 ألف شخص في شهر أغسطس الماضي بزيادة نسبتها 1.3% بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عامين.تجدر الإشارة إلى أن السكان غير النشطين اقتصاديا هم الذين لا يرغبون في العمل أو الذين لديهم ظروف غير مواتية للعمل رغم امتلاكهم القدرة على العمل.وبلغ عدد الراغبين في التوظف أو إنشاء مشروعات خلال فترة عام خلال المستقبل من بين أولئك، مليونين و706 آلاف شخص، أي بنسبة 16.7%، بزيادة 1.1% مقارنة مع الوضع قبل عامين.وتبين أن أكثر من 90% من الراغبين في القيام بعمل خلال فترة عام يريدون أن يصبحوا عمالا بأجر، كما اختار أكثر من 70% منهم أسباب تكلفة المعيشة أو الإنفاق الشخصي كأسباب للرغبة في التوظف.وحول أسباب عدم توظفهم اختار الرجال "التحضير للدراسة أو الالتحاق بالمدارس" كأهم الأسباب، بينما اختارت النساء "الأعمال المنزلية" كأهم الأسباب.