فريق تحقق مشترك يتوصل إلى نتائج مختلفة حول احتراق محركات بي إم دبليو

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توصل فريق تحقيقات مشترك من القطاعين العام والخاص في كوريا إلى نتائج مختلفة عما أعلنته شركة "بي إم دبليو" الألمانية، حول أسباب اشتعال النار في بعض محركات سياراتها.وقال الفريق الكوري إن انفتاح صمام التبريد الجانبي ليس هو السبب في حدوث هذه الحرائق كما تقول الشركة الألمانية.وكشفت المؤسسة الكورية لأمن المرور عن نتيجة التحقيقات المشتركة قائلة إنها تأكدت من جديد من أن صمام التبريد الجانبي ليس له علاقة بتلك الحرائق كما تدعي الشركة، مما يشير إلى احتمال وجود سبب آخر، وأيضا زيادة احتمال سحب المزيد من السيارات حسب الظروف.وأكد الفريق المشترك أنه أجرى اختبارات على الصمام الجانبي ولم يجد له اي علاقة بحدوث الحرائق، مشيرا إلى أنه يخطط لمواصلة التحري بشأن مدى ملاءمة إجراءات الاسترداد التي تقوم بها شركة "بي إم دبليو" من أجل تغيير وحدة الصمام الجانبي.وينوي الفريق الكشف عن نتائج تحقيقاته النهائية في أسباب حدوث تلك الحرائق خلال الشهر القادم، ومن ثم سيتقدم باقتراح حول إجراءات إضافية إلى وزارة الأراضي والنقل.