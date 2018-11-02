أغلبة الكوريين لا يخططون لصنع الكيمتشي في بيوتهم هذا الشتاء

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تبين أن أكثر من نصف عدد ربات البيوت الكوريات لا يخططن لصنع الكمية السنوية من الكيمتشي في بيوتهن استعدادا لهذا الشتاء.وأجرت شركة "جونغ كا" للمنتجات الغذائية استطلاعا على ألفين و885 من المواطنين الكوريين عبر الإنترنت في الفترة من العاشر وحتى الثامن عشر من الشهر الماضي للتعرف على خططهم لصنع الكيمتشي في بيوتهم هذا العام، وهو ما يعرف في كوريا بـ"كيم جانغ"، حيث أجاب 56% منهم بأنهم لا ينوون صنع الكيمتشي في بيوتهم كما اعتاد الكوريون فعله تقليديا.وتزيد هذه النسبة بـ9% مقارنة مع عام 2016 الذي بلغت فيه 47%.وبلغت نسبة ربات البيوت اللاتي ينوين شراء الكيمتشي جاهزا من المتاجر بدلا من صنعه في البيوت 54%، بزيادة 16% مقارنة مع عام 2016 الذي بلغت فيه النسبة 38%.وحول أسباب عدم صنع الكيمتشي في البيت، قال 50% من المشاركين إن السبب هو أن هذه العملية "شاقة"، بينما قال 24% منهم إن السبب هو نقص الوقت والأيدي العاملة، وقال 16% منهم إن السبب هو عدم الحاجة إلى الكيمتشي بكمية كبيرة بسبب قلة عدد أعضاء الأسرة.ومن ناحية أخرى، قال 51% من ربات البيوت اللاتي تتراح أعمارهن بين 25 عاما و30 عاما إنهن سيقمن بصنع الكيمتشي في البيت، دون مساعدة من أمهاتهن، وأوضح 48% منهن أن السبب في ذلك هو رغبتهن في صنع كيمتشي لملائم لذوق أسرهن، بينما قال 29% منهن إن السبب هو ضرورة توفير كمية من الكيمتشي في البيت.وتوقع 84% من المشاركين في المسح أن ترتفع تكاليف عملية "كيم جانغ" هذا العام.