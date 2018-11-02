منح الفنان الكوري لي بيه وسام الفارس الفرنسي للثقافة والفن

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تسلم الفنان الكوري" لي بيه" المقيم حاليا في فرنسا والمسمى بـ "فنان الفحم" بسبب رسمه بالفحم الأسود، وسام الفارس الفرنسي للثقافة والفن أول من أمس بتوقيت فرنسا، وذلك تقديرا لمساهمته في مجال الثقافة والفن.الجدير بالذكر أن "لي" يرسم باستخدام الفحم لإنتاج لوحات رسم أحادية اللون، ومنذ عام 1990 ظل يعمل في فرنسا.ويحظى الفنان "لي" بتقدير كبير في دائرة الفنون التشكيلية الأوربية من خلال إنتاج العديد من اللوحات التي تتلاحم فيها المشاعر الشرقية وجمال التشكيل العصري.وفي عام 2015 أقام معرضا خاصا في متحف "كيمي" الفرنسي، ليصبح أول فنان كوري في هذا المجال.