الكوريتان تتفقان على تبادل المعلومات حول الأمراض والأوبئة

Photo : YONHAP News

قررت الكوريتان العمل على منع انتشار الأمراض والأوبئة من خلال تبادل المعلومات بينهما في هذا الصدد.جاء ذلك في المباحثات الصحية والطبية بين الكوريتين التي عقدت أمس، في إطار متابعة تنفيذ بيان "بيونغ يانغ" المشترك الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي.وفي هذا السياق، من المقرر أن يقوم الطرفان بتنفيذ مشروع تجريبي لتبادل معلومات الأمراض والأوبئة في غضون هذا العام من أجل استكمال المعلومات ذات الصلة عبر التبادلات العلمية والبشرية.كما اتفق الطرفان على التعاون في الوقاية وعلاج الأمراض والأوبئة، بما فيها السل والملاريا. وسيعمل الجانبان أيضا على توسيع التعاون الشامل ومتوسط وطويل الأجل في مجال الصحة والطب.يذكر أن الجانب الكوري الشمالي لم يطلب الحصول على مساعدات في هذا القطاع، بما في ذلك الحصول على لقاحات، لكن الحكومة الكورية الجنوبية تقول إنه يمكن تقديم مساعدات إنسانية في مجال الصحة والطب لكوريا الشمالية بغض النظرعن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها.وكان الجانبان قد قررا في أول مباحثات صحية بينهما عقدت قبل 11 عاما تنفيذ مشروع لتحديث المستشفيات وبناء مصنع لإنتاج القطن الطبي، إلا أن المشروع لم يتم بسبب التوتر في العلاقات بينهما.وخلال المباحثات الأخيرة، أكد الطرفان على ضرورة التشاور المنتظم من أجل التنفيذ الفعال لما اتفقا عليه.