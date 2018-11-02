اختتام زيارة السيدة الأولى إلى الهند

Photo : YONHAP News

عادت السيدة الأولى "كيم جونغ سوك" قرينة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى البلاد أمس، بعد انتهاء زيارتها الرسمية إلى الهند تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهندي "ناريندرا مودي".وقد أنهت جدول أعمالها الرسمي صباح أمس بزيارة إلى "تاج محل" الذي يعد من أهم المباني المعمارية التاريخية الإسلامية في الهند، حيث أعربت عن إعجابها بجماله وجمال الآثارالثقافية الهندية، وقالت إن زيارتها إلى الهند التي استمرت 4 أيام ستظل في ذاكرتها دائما.وتعد زيارة السيدة "كيم" أول زيارة خارجية تقوم بها زوجة رئيس كوري حالي منذ 16 عاما. وفي أثناء زيارتها، أكدت كيم على أهمية تطوير علاقات المشاركة بين كوريا والهند.تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع سياسة الجنوب الجديدة التي تمارسها حكومة الرئيس مون جيه إين.وفي لقاء أجرته مع رئيس الوزراء الهندي قالت إن الرئيس مون يأمل في أن تسهم سياسة الشرق الجديدة التي يروج لها رئيس الوزراء الهندي وسياسة الجنوب الجديدة للحكومة الكورية، في تقدم آسيا من خلال إحراز تآزر في مجالات التعاون المستقبلي والتبادلات البشرية.وردا على ذلك أعرب رئيس الوزراء الهندي عن رغبته في زيارة كوريا في أقرب وقت ممكن.الجدير بالذكر أن السيدة كيم ظلت تكرس جهودها خلال زيارتها لتوسيع التبادلات بين البلدين عبر التاريخ والثقافة، بما في ذلك حضور مراسم خاصة لإنشاء حديقة تذكارية خاصة للملكة "هو" في دولة "كارك" الكورية في الهند، وإلقاء كلمة تهنئة وهي ترتدي ملابس هندية تقليدية في مهرجان "دوالي" الذي يعد أكبر المهرجانات في الهند.وقد تناولت وسائل الإعلام الهندية الكثير من الأخبار حول السيدة كيم خلال فترة زيارتها.