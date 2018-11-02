مساع حكومية لتوسيع نظام العمل المرن

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة والحزب الحاكم السعي من أجل توسيع تطبيق نظام العمل المرن من أجل تخفيف الأعباء عن الشركات نتيجة لتقليل أوقات العمل.لكن دائرة العمال أعربت عن قلقها من ارتفاع كثافة العمل وانخفاض الأجور نتيجة لتوسيع فترة تطبيق هذا النظام.وصرح "هونغ يونغ بيو" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم عبر مقابلة بالهاتف مع وكالة يونهاب للأنباء أمس بأنه يمكن مراجعة توسيع نظام العمل المرن إلى ستة أشهر.تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل القائم ينص على منح العامل ثلاثة أشهر على الأكثر في ظل تطبيق نظام العمل المرن الذي يهدف إلى الالتزام بمعدل أوقات العمل حسبما ينص عليه القانون من خلال زيادة أوقات العمل في الأسابيع المشغولة وتقليل أوقات العمل في الأسابيع الأخرى.وكلما اتسعت فترات تطبيق النظام، يمكن للشركات استخدام أوقات العمل بمرونة.ولهذا ظل أصحاب الشركات يطالبون بتوسيع فترات النظام إلى سنة على الأكثر بعد دخول نظام تقليل أوقات العمل الأسبوعي حيز التنفيذ في شهر يوليو الماضي.لكن البعض يشير إلى أن زيادة فترات تطبيق النظام قد تؤدي إلى تخفيض الأجور.وأشارت دراسة في هذا المجال إلى أن نسبة أماكن العمل التي طبقت هذا النظام زادت إلى 29% في شهر أغسطس الماضي بعد أن كانت 23 % في شهر مايو.