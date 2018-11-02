ترامب يتوقع الالتقاء بكيم جونغ أون أوائل العام القادم

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه يتوقع أن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في أوائل العام القادم".وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن تأجيل اجتماع كان مقررا عقده أمس الخميس بين "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي و"كيم يونغ تشول" المساعد المقرب من الزعيم الكوري الشمالي في نيويورك.وخلال مؤتمر صحفي حول نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أجريت أول من أمس الثلاثاء، قال ترامب إن الاجتماع رفيع المستوى تم تأجيله بسبب "الرحلات الجارية"، ولكن سيتم إعادة جدولة الاجتماع.وأعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات مع كوريا الشمالية قائلًا إن الولايات المتحدة سعيدة للغاية من سير تلك المفاوضات، وشدد على أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها، وأن العقوبات على بيونغ يانغ ما زالت سارية.وقال ترامب إنه يرغب في رفع تلك العقوبات، ولكن ينبغي على كوريا الشمالية أن تكون متجاوبة، موضحا أن ذلك "ينبغي أن يكون طريقا ذا اتجاهين".